Экс-глава OpenAI: Азербайджанским компаниям нужно создавать приложения для людей своего региона

Азербайджанским компаниям стоит сосредоточиться на создании приложений, ориентированных на пользователей своего региона.

Как сообщает Report, такой совет бизнесу дал консультант, бывший руководитель отдела выхода на рынки OpenAI Зак Касс в ходе пресс-конференции в рамках инновационного саммита INMerge-2025, организованного PASHA Holding.

Он отметил, что успеха добиваются не только компании из Силиконовой долины, и ключевым фактором здесь становятся инфраструктура и приложения.

"Мы все чаще видим, как приложения за пределами Силиконовой долины со временем становятся все лучше. И это происходит потому, что слой приложений имеет огромное значение. Мой главный совет компаниям в Азербайджане или в любом другом регионе: создавайте приложения для людей в вашем регионе. Рынки достаточно большие. Или стройте инфраструктуру. Стройте "трубопроводы": DataOps, MLOps. Но я бы не инвестировал в сами дата-центры или фундаментальные исследования", - сказал З. Касс.