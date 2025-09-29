Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Экс-глава OpenAI: Азербайджанским компаниям нужно создавать приложения для людей своего региона

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 13:14
    Экс-глава OpenAI: Азербайджанским компаниям нужно создавать приложения для людей своего региона

    Азербайджанским компаниям стоит сосредоточиться на создании приложений, ориентированных на пользователей своего региона.

    Как сообщает Report, такой совет бизнесу дал консультант, бывший руководитель отдела выхода на рынки OpenAI Зак Касс в ходе пресс-конференции в рамках инновационного саммита INMerge-2025, организованного PASHA Holding.

    Он отметил, что успеха добиваются не только компании из Силиконовой долины, и ключевым фактором здесь становятся инфраструктура и приложения.

    "Мы все чаще видим, как приложения за пределами Силиконовой долины со временем становятся все лучше. И это происходит потому, что слой приложений имеет огромное значение. Мой главный совет компаниям в Азербайджане или в любом другом регионе: создавайте приложения для людей в вашем регионе. Рынки достаточно большие. Или стройте инфраструктуру. Стройте "трубопроводы": DataOps, MLOps. Но я бы не инвестировал в сами дата-центры или фундаментальные исследования", - сказал З. Касс.

    "OpenAI"ın keçmiş rəhbəri: "Azərbaycan şirkətləri öz regionunun insanları üçün tətbiqlər yaratmalıdır"
    Former OpenAI CEO: Azerbaijani companies need to create apps for people in their region

    Лента новостей