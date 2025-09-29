İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "OpenAI"ın keçmiş rəhbəri: "Azərbaycan şirkətləri öz regionunun insanları üçün tətbiqlər yaratmalıdır"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:12
    OpenAIın keçmiş rəhbəri: Azərbaycan şirkətləri öz regionunun insanları üçün tətbiqlər yaratmalıdır

    Azərbaycan şirkətləri öz regionunun istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuş tətbiqlərin yaradılmasına diqqət yetirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "OpenAI"ın Bazarlara çıxış şöbəsinin keçmiş rəhbəri, məsləhətçi Zak Kass "PAŞA Holdinq"in təşkil etdiyi "INMerge-2025" İnnovasiya Sammiti çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, uğur qazananlar yalnız Silikon Vadisindəki şirkətlər deyil, burada əsas amil infrastruktur və tətbiqlərdir.

    "Biz Silikon Vadisinin hüdudlarından kənarda olan tətbiqlərin zamanla daha da yaxşılaşdığını getdikcə daha çox müşahidə edirik. Bu ona görə baş verir ki, tətbiq təbəqəsi olduqca vacibdir. Azərbaycan və ya hər hansı digər regiondakı şirkətlərə əsas məsləhətim budur: regionunuzdakı insanlar üçün tətbiqlər yaradın. Bazarlar kifayət qədər böyükdür. Ya da infrastruktur qurun. "Boru kəmərləri" inşa edin: "DataOps", "MLOps". Lakin mən data mərkəzlərinə və ya fundamental tədqiqatlara sərmayə qoymazdım", - Z.Kass bildirib.

    “OpenAI” PAŞA Holdinq INMerge2025
    Экс-глава OpenAI: Азербайджанским компаниям нужно создавать приложения для людей своего региона
    Former OpenAI CEO: Azerbaijani companies need to create apps for people in their region

    Son xəbərlər

    14:36

    Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdır

    İKT
    14:34
    Foto

    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Maliyyə
    14:30

    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    İncəsənət
    14:28

    "BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    14:26
    Foto

    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    14:26

    "Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    İKT
    14:20

    Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    14:17
    Foto

    Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    14:16

    Fərid Qayıbov: "III MDB Oyunlarının sonuna qədər medallarımızın sayı çoxalacaq"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti