ЕБРР: Азербайджанские стартапы могут получить поддержку до 50 тыс. евро

Азербайджанские стартапы могут получить поддержку до 50 тыс. евро в рамках программы Star Venture.

Как сообщает Report, об этом сказал главный менеджер по малому бизнесу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Самир Гамидов на Евразийском форуме по вопросам государства и ИТ (StrategEast 2025) в Баку.

По его словам, программа Star Venture действует на 26 рынках, и на сегодняшний день ею воспользовались более 750 стартапов:

"Стартапы, принятые в рамках программы, проходят всестороннюю бизнес-диагностику экспертами Кембриджского университета. Отобранным участникам предоставляется лимит до 50 тыс. евро на тренинги и консультации. Мы полностью финансируем эти услуги. Стартапы могут выбирать собственных местных или международных менторов, консультантов и тренинги".

Гамидов добавил, что участники программы Star Venture получают возможность работать с менторами мирового уровня, выступать на международных мероприятиях и устанавливать связи с инвесторами:

"На сегодняшний день в рамках программы реализовано более 600 консультационных проектов. Общая стоимость стартапов в нашем портфеле составляет примерно 4 млрд евро, а привлеченные участниками инвестиции превышают $157 млн".