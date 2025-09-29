Джалал Гасымов: INMerge - главное инновационное событие Центральной Евразии

Сегодня INMerge является главным инновационным событием Центральной Евразии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе церемонии открытия 5-го инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

"То, что всего лишь пять лет назад начиналось как корпоративная встреча, сегодня превратилось в ведущую региональную платформу для инноваций, инвестиций и технологий. Сегодня INMerge является главным инновационным событием Центральной Евразии, объединяющим представителей власти, инноваторов, инвесторов, корпорации, стартапы и создателей экосистем из Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана и других стран региона", - сказал Д. Гасымов.

Генеральный директор напомнил, что вчера состоялся первый InMerge Investment Forum.

"Это событие стало отправной точкой, показав, как капитал и партнерство могут ускорить развитие в Центральной Евразии. Сегодня мы сосредотачиваемся на идеях и прорывах, которые может подпитывать капитал. Два саммита задуманы как единое целое: инвестиции и инновации, взаимно усиливающие друг друга. Вместе они становятся двойным двигателем будущего региона. В этом году INMerge выходит на новый масштаб и новые амбиции. Более 5000 участников собрались здесь, чтобы делиться идеями и вместе строить будущее. Мы услышим выступления более 150 спикеров в рамках восьми ключевых направлений - от финтеха и ответственного банкинга до работы с данными и искусственного интеллекта. Индустрия 4.0, телеком, маркетинг, инвестиции, электронная коммерция. К нам присоединились более 100 стартапов, расширяющих границы возможного, и свыше 80 венчурных фондов, готовых помочь им расти", - добавил Д. Гасымов.