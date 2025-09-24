Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    • 24 сентября, 2025
    • 15:09
    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом сказала советник генерального директора Центра переписи населения Китая Дзе Чжан на III Международном статистическом форуме в Баку.

    По ее словам, быстрое развитие искусственного интеллекта в последние годы предъявляет более высокие требования к статистическим информационным услугам со стороны правительств, бизнес-структур и общественности.

    "Растущий объем данных не только открывает новые возможности для организации социальной и экономической деятельности, но и создает вызовы для статистической и аналитической работы. Именно в ответ на это Государственный комитет статистики Китая усилил применение облачных технологий и искусственного интеллекта в статистической работе и нацелился на создание единой облачной платформы", - сказала она.

    Китай Азербайджан цифровизация статистика
    Dze Can: "Azərbaycan Çinin rəqəmsallaşdırma təcrübəsini öyrənməyi planlaşdırır"

    Последние новости

    15:22

    Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

    Внешняя политика
    15:19

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    15:15

    В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

    Промышленность
    15:09

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    15:02
    Видео

    В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма

    Другие страны
    14:51

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Экология
    14:50
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:48

    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    В регионе
    Лента новостей