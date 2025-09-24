Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала советник генерального директора Центра переписи населения Китая Дзе Чжан на III Международном статистическом форуме в Баку.

По ее словам, быстрое развитие искусственного интеллекта в последние годы предъявляет более высокие требования к статистическим информационным услугам со стороны правительств, бизнес-структур и общественности.

"Растущий объем данных не только открывает новые возможности для организации социальной и экономической деятельности, но и создает вызовы для статистической и аналитической работы. Именно в ответ на это Государственный комитет статистики Китая усилил применение облачных технологий и искусственного интеллекта в статистической работе и нацелился на создание единой облачной платформы", - сказала она.