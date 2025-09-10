ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Дуров заявил, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

    ИКТ
    • 10 сентября, 2025
    • 07:21
    Дуров заявил, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

    Сооснователь Telegram Павел Дуров гордится, что французы используют мессенджер для забастовок и протестов против политики властей Франции.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице предпринимателя в соцсети Х.

    "Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эмманюэля] Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей - и теперь наносят ответный удар", - написал Дуров.

    Отметим, что 10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

