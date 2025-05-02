Доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана снижается 5-й месяц подряд

Доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана снижается 5-й месяц подряд

В апреле этого года доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана составила 27,68%, что на 1,01 процентных пункта меньше, чем в марте, и на 1,05 п.п. больше по сравнению с показателем годичной давности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на апрельский отчет агентства Statcounter.

Таким образом, доля компании на рынке снижается пятый месяц подряд.

Доля Xiaomi, занимающего вторую позицию, составила 23,29 %, снизившись на 0,47 п.п. в месячном сравнении и увеличившись на 1,15 п.п. в годовом сравнении.

Доля Apple, замыкающего тройку, составила 18,85 %, снизившись на 0,24 п.п. в месячном сравнении и увеличившись на 2,75 п.п. в годовом сравнении.