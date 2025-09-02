Доля ChatGPT на компьютерах в Азербайджане снижается 4-й месяц подряд

В августе текущего года рыночная доля чат-бота ChatGPT на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в Азербайджане составила 94,58%.

Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 1,52 процентных пункта меньше, чем в июле.

Доля рынка Microsoft Copilot составила 2,83%, что на 1,13 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.

В то же время доля Perplexity увеличилась на 0,55 процентных пункта до 1,23%? Google Gemini - снизилась за месяц на 0,02 процентных пункта до 1,05%.

Замыкает пятерку лидеров Claude с рыночной долей 0,25%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с июлем.

Пятерка чат-ботов на основе ИИ по доле рынка на различных платформах выглядит следующим образом:

На компьютерах

ChatGPT – 93,99% (на 1,57 процентных пункта меньше, чем в июле). Его его рыночная доля снижается четвертый месяц подряд (общее снижение - 3%);

Microsoft Copilot – 3,22% (+1,26 процентных пункта);

Perplexity – 1,32% (+0,54 процентных пункта);

Google Gemini – 1,1% (-0,14 процентных пункта);

Claude – 0,29% (-0,17 процентных пункта).

На мобильных устройствах:

ChatGPT – 97,69% (-1,88 процентных пункта);

Microsoft Copilot – 0,77% (-);

Perplexity – 0,77% (-);

Google Gemini – 0,77% (-).