    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Доля ChatGPT на компьютерах в Азербайджане снижается 4-й месяц подряд

    ИКТ
    • 02 сентября, 2025
    • 14:51
    Доля ChatGPT на компьютерах в Азербайджане снижается 4-й месяц подряд

    В августе текущего года рыночная доля чат-бота ChatGPT на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в Азербайджане составила 94,58%.

    Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 1,52 процентных пункта меньше, чем в июле.

    Доля рынка Microsoft Copilot составила 2,83%, что на 1,13 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.

    В то же время доля Perplexity увеличилась на 0,55 процентных пункта до 1,23%? Google Gemini - снизилась за месяц на 0,02 процентных пункта до 1,05%.

    Замыкает пятерку лидеров Claude с рыночной долей 0,25%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с июлем.

    Пятерка чат-ботов на основе ИИ по доле рынка на различных платформах выглядит следующим образом:

    На компьютерах

    ChatGPT – 93,99% (на 1,57 процентных пункта меньше, чем в июле). Его его рыночная доля снижается четвертый месяц подряд (общее снижение - 3%);

    Microsoft Copilot – 3,22% (+1,26 процентных пункта);

    Perplexity – 1,32% (+0,54 процентных пункта);

    Google Gemini – 1,1% (-0,14 процентных пункта);

    Claude – 0,29% (-0,17 процентных пункта).

    На мобильных устройствах:

    ChatGPT – 97,69% (-1,88 процентных пункта);

    Microsoft Copilot – 0,77% (-);

    Perplexity – 0,77% (-);

    Google Gemini – 0,77% (-).

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda kompüterlərdə "ChatGPT"nin payı ardıcıl olaraq 4-cü aydır azalır
    Английская версия Английская версия
    ChatGPT's market share on computers in Azerbaijan declines for fourth consecutive month

    Последние новости

    15:35

    Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны

    Внешняя политика
    15:28

    Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

    Другие страны
    15:23

    Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

    Внешняя политика
    15:23

    Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:23

    Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического перехода

    Энергетика
    15:16

    В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек

    Другие страны
    15:09

    Герцог увидится с Папой в Ватикане

    Другие страны
    14:56

    В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млн

    В регионе
    14:52

    Число жерств землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей