    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycanda kompüterlərdə "ChatGPT"nin payı ardıcıl olaraq 4-cü aydır azalır

    İKT
    • 02 sentyabr, 2025
    • 14:18
    Azərbaycanda kompüterlərdə ChatGPTnin payı ardıcıl olaraq 4-cü aydır azalır

    Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) süni intellekt (AI) "chatbot"u olan "ChatGPT"nin bazar payı 94,58 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, iyul ayına nisbətən 1,52 faiz bəndi azdır.

    İkinci pillədəki "Microsoft Copilot"un bazar payı 2,83 % olub. Bu, əvvəlki ayın göstəricisindən 1,13 faiz bəndi çoxdur.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Perplexity"nin bazar payı avqustda 0,55 faiz bəndi artaraq 1,23 % olub.

    Dördüncü yerdəki "Google Gemini"nin bazar payı ay ərzində 0,02 faiz bəndi azalaraq 1,05 % təşkil edib.

    İlk beşliyi 0,25 %-lik bazar payı ilə "Claude" qapayır. Onun payı iyul ayı ilə müqayisədə 0,20 faiz bəndi azalıb.

    Müxtəlif platformaların bazar payına görə süni intellekt (AI) "chatbot"larının ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:

    Kompüterlərdə:

    "ChatGPT" – 93,99 % (iyula nisbətən 1,57 faiz bəndi az). Beləliklə onun bazar payı ardıcıl olaraq 4-cü aydır azalır (ümumi azalma 3 % təşkil edib);

    "Microsoft Copilot" – 3,22 % (1,26 faiz bəndi çox);

    "Perplexity" – 1,32 % (0,54 faiz bəndi çox);

    "Google Gemini" – 1,1 % (0,14 faiz bəndi az);

    "Claude" – 0,29 % (0,17 faiz bəndi az).

    Mobil cihazlarda:

    "ChatGPT" – 97,69 % (1,88 faiz bəndi az);

    "Microsoft Copilot" – 0,77 % (-);

    "Perplexity" – 0,77 % (-);

    "Google Gemini" – 0,77 (-).

    ChatGPT chatbot süni intellekt
    Rus Versiası Rus Versiası
    Доля ChatGPT на компьютерах в Азербайджане снижается 4-й месяц подряд
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    ChatGPT's market share on computers in Azerbaijan declines for fourth consecutive month

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti