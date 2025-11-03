Доля Android на рынке мобильных устройств Азербайджана сократилась почти на 11%

Доля операционной системы Android на рынке мобильных устройств в Азербайджане в октябре этого года составила 78,33%, что на 11 процентных пунктов меньше, чем в сентябре, и на 4,66 процентных пункта меньше чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский отчет агентства Statcounter.

Таким образом, рыночная доля Android снижается четвертый месяц подряд (общее снижение составляет 10,6%).

Доля операционной системы iOS на мобильных устройствах выросла на 1,17 процентных пункта за месяц и на 4,83 процентных пункта в годовом выражении, до 21,2%.

Рыночная доля Android на планшетах увеличилась на 1,52 процентных пункта за месяц и сократилась на 4,23 процентных пункта в годовом выражении, составив 70,34%.

Доля iOS на этих устройствах составила 29,56%, что на 0,93 процентных пункта меньше за месяц и на 4,2 процентных пункта больше чем годом ранее.