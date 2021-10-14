Доходы хакеров по всему миру оценили в 400 млн долларов

Совет национальной безопасности США подсчитал, что доходы хакеров по всему миру, которые использовали вирусы-вымогатели, в 2020 году составил около 400 миллионов долларов.

Совет национальной безопасности США подсчитал, что доходы хакеров по всему миру, которые использовали вирусы-вымогатели, в 2020 году составил около 400 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данные опубликованы на сайте Белого дома.

"Глобальные экономические потери от программ-вымогателей огромны. Платежи в связи с их деятельностью достигли более 400 миллионов долларов в 2020 году по всему миру", - говорится в сообщении. При этом доходы хакеров-вымогателей в первом квартале 2021 года уже превысили 81 миллион долларов. Согласно утверждениям Белого дома, такие атаки направлены против организаций любых размеров и не зависят от того, где они расположены.

В этой связи администрация президента США Джо Байдена заявила, что объединит усилия разных стран по борьбе с хакерскими атаками. Власти США планируют бороться с инфраструктурой кибермошенников, в том числе с финансовой, которая позволяет им получать прибыль и осуществлять преступления. Также Белый дом планирует повысить устойчивость программного обеспечения против программ-вымогателей и пресекать использование криптовалют для отмывания преступных доходов.