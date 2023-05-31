Для служащих азербайджанских банков разработают вопросы по кибергигиене

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности совместно с Государственным экзаменационным центром проводит работу по подготовке вопросов кибергигиены для банков.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности совместно с Государственным экзаменационным центром проводит работу по подготовке вопросов о кибергигиене для банковских служащих.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра по борьбе с компьютерными инцидентами госслужбы Турал Мамедов.

Он отметил, что вопрос информационной безопасности касается защиты не только информационных систем, но и пользователей: "В частности, наличие транзитных счетов в банковском секторе или использование счетов граждан в качестве транзитных говорит о том, что любая информация может быть ценной для хакеров. Любая учетная запись может быть использована как важный элемент. В связи с этим важно повышение уровня кибергигиены в области информационной безопасности. Уже достигнута договоренность с Государственным экзаменационным центром, ведется работа по подготовке вопросов касательно кибергигиены для банков в рамках экзаменов, проводимых центром для государственных служащих".