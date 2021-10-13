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Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию

Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией. Опцию обнаружил портал WABetaInfo.
ИКТ
13 октября 2021 г. 20:44
Для пользователей WhatsApp подготовили новую функцию

В мессенджере WhatsApp появится возможность управления резервной копией.

Как сообщает Report, информацию распространил HuaweiCentral.

Приложение предложит пользователям самостоятельно выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы. WhatsApp научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.

Возможно, так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит два гигабайта на Google Диске. Впрочем, информация о новых условиях хранения бэкапов мессенджера на облако Google пока не официальна.

Функция проходит бета-тестирование. WhatsApp добавит ее в одно из ближайших обновлений для Android и iOS.

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