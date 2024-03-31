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Данные 73 млн американцев оказались слиты в даркнет 

Данные 73 млн американцев оказались слиты в даркнет  В результате крупной утечки данных в даркнете оказалась выложена личная информация 73 миллионах абонентов американского оператора данных AT T.
ИКТ
31 марта 2024 г. 04:46
Данные 73 млн американцев оказались слиты в даркнет 

В результате крупной утечки данных в даркнете оказалась выложена личная информация 73 миллионах абонентов американского оператора данных AT T.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители оператора уточнили, что злоумышленники получили доступ к базе данных 2019 года, в которой содержалась информация о 7,6 миллиона действующих абонентах и 65,4 миллиона бывших клиентов. Их персональная информация содержала, в том числе номера социального страхования, использующегося в США, в том числе для получения услуг банков и врачей. Преступники с помощью данных номеров могут совершить "кражу личности".

"Пока AT T не видит признаков несанкционированного доступа к своим системам, который бы привел к извлечению набора данных. Компания в инициативном порядке взаимодействует с теми, кого затронула (утечка)", - заявили в компании.

Сотрудники AT T выясняют, произошла ли утечка из их систем, или же ее допустили в дилерской сети.

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