Данные 73 млн американцев оказались слиты в даркнет

В результате крупной утечки данных в даркнете оказалась выложена личная информация 73 миллионах абонентов американского оператора данных AT T.

В результате крупной утечки данных в даркнете оказалась выложена личная информация 73 миллионах абонентов американского оператора данных AT T.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители оператора уточнили, что злоумышленники получили доступ к базе данных 2019 года, в которой содержалась информация о 7,6 миллиона действующих абонентах и 65,4 миллиона бывших клиентов. Их персональная информация содержала, в том числе номера социального страхования, использующегося в США, в том числе для получения услуг банков и врачей. Преступники с помощью данных номеров могут совершить "кражу личности".

"Пока AT T не видит признаков несанкционированного доступа к своим системам, который бы привел к извлечению набора данных. Компания в инициативном порядке взаимодействует с теми, кого затронула (утечка)", - заявили в компании.

Сотрудники AT T выясняют, произошла ли утечка из их систем, или же ее допустили в дилерской сети.