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    Цукерберг обеднел на $5 млрд

    Это произошло из-за новостей об утечке данных пользователей Facebook

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Состояние основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на $5 млрд из-за новостей об утечке данных пользователей соцсети.

    Как передает Report, об этом заявил в понедельник, 19 марта, журнал Forbes.

    В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на $37 млрд, сообщает «РИА Новости».

    Скандал разгорелся 17 марта, когда издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

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