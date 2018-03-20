Цукерберг обеднел на $5 млрд

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Состояние основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на $5 млрд из-за новостей об утечке данных пользователей соцсети.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник, 19 марта, журнал Forbes.

В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на $37 млрд, сообщает «РИА Новости».

Скандал разгорелся 17 марта, когда издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.