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Британская компания сообщила об утечке данных более 267 млн пользователей Facebook

Comparitech сообщила об утечке данных 267 млн пользователей Facebook

Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в Интернете.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг британская исследовательская компания Comparitech.

По ее информации, доступ к базе данных, содержавшей имена, телефоны и другую информацию, мог получить любой пользователь Интернета без пароля и регистрации. Эксперты полагают, что злоумышленники могли воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. Отмечается, что большая часть данных принадлежит пользователям из США.

Согласно исследованию, проведенному компанией в сотрудничестве с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, база была составлена хакерами из Вьетнама. После обнаружения базы Дьяченко сообщил о ней провайдеру, чтобы тот смог заблокировать к ней доступ, однако эксперты полагают, что ссылка на информацию была также размещена на хакерских форумах.

Отмечается, что база была выложена в Интернет 4 декабря. 14 декабря она была обнаружена Дьяченко, который сообщил о ней провайдеру. По состоянию на 19 декабря доступ к данным закрыт.

Пока неизвестно, как личная информация пользователей попала к хакерам.

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