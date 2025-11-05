Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Чубак Темиров: Кыргызстан изучает опыт Азербайджана в сфере венчурных фондов

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 16:11
    Чубак Темиров: Кыргызстан изучает опыт Азербайджана в сфере венчурных фондов

    Кыргызстан намерен перенять опыт Азербайджана в сфере венчурных фондов.

    Об этом Report заявил заместитель директора Парка высоких технологий Кыргызстана Чубак Темиров.

    Он отметил, что накопленный опыт касается как создания венчурных фондов, так и привлечения глобальных инвесторов:

    "В Азербайджане действует множество местных и иностранных фондов, и продолжают появляться новые. Кроме того, в стране представлены крупные мировые технологические компании (Big Tech), которых пока нет, к примеру, в Казахстане или Узбекистане. Это свидетельствует о серьезном прогрессе Азербайджана в этой сфере. Также для нас представляет интерес изучение вашего опыта по привлечению таких компаний в страну".

    Темиров подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере высоких технологий и отметил высокий потенциал в этом направлении.

    "У нас сложились хорошие связи с фондом sabah.hub. В прошлом году его представители участвовали в крупнейшем IT-форуме в Кыргызстане, а в этом году мы были представлены на мероприятии Baku ID. Несколько месяцев назад стартапы из Кыргызстана приняли участие в акселерационной программе, организованной для региональных стартапов в Азербайджане. Это показывает, что между нашими странами формируется реальная интеграция в сфере стартапов и инноваций", - добавил он.

