Чубак Темиров: Кыргызстан изучает опыт Азербайджана в сфере венчурных фондов

Кыргызстан намерен перенять опыт Азербайджана в сфере венчурных фондов.

Об этом Report заявил заместитель директора Парка высоких технологий Кыргызстана Чубак Темиров.

Он отметил, что накопленный опыт касается как создания венчурных фондов, так и привлечения глобальных инвесторов:

"В Азербайджане действует множество местных и иностранных фондов, и продолжают появляться новые. Кроме того, в стране представлены крупные мировые технологические компании (Big Tech), которых пока нет, к примеру, в Казахстане или Узбекистане. Это свидетельствует о серьезном прогрессе Азербайджана в этой сфере. Также для нас представляет интерес изучение вашего опыта по привлечению таких компаний в страну".

Темиров подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере высоких технологий и отметил высокий потенциал в этом направлении.

"У нас сложились хорошие связи с фондом sabah.hub. В прошлом году его представители участвовали в крупнейшем IT-форуме в Кыргызстане, а в этом году мы были представлены на мероприятии Baku ID. Несколько месяцев назад стартапы из Кыргызстана приняли участие в акселерационной программе, организованной для региональных стартапов в Азербайджане. Это показывает, что между нашими странами формируется реальная интеграция в сфере стартапов и инноваций", - добавил он.