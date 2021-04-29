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Чистая прибыль Samsung в первом квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Samsung в первом квартале выросла в 1,5 раза Рост операционной прибыли объясняется сильными продажами смартфонов и бытовой техники
ИКТ
29 апреля 2021 г. 10:57
Чистая прибыль Samsung в первом квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в первом квартале 2021 года выросла почти в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составила 7,14 триллиона вон (6,4 миллиарда долларов США).

Как передает Report, это следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период выросла на 18,2%, до 65,39 триллиона вон (58,7 миллиарда долларов США), а операционная прибыль составила 9,38 триллиона вон (8,4 миллиарда долларов США), что практически в 1,5 раза выше показателя первого квартала 2020 года.

Компания объясняет рост операционной прибыли сильными продажами смартфонов и бытовой техники, что было скомпенсировано снижением прибыли от полупроводников и дисплеев.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

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Версия на английском языке Samsung’s net profit in 1Q21 grew 1.5 times

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