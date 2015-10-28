Чистая прибыль Apple за квартал выросла почти на треть с прошлого года

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Корпорация Apple опубликовала данные о рекордном росте показателей в отчете за четвертый квартал финансового года,передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Доход компании за квартал составил $51.5 млрд с чистой прибылью в $11,1 млрд, то есть по $1,96 на акцию. В прошлом году эти показатели на тот же период составляли $42,1 млрд, $8,5 млрд и $1,42 соответственно.

Таким образом выручка за год выросла на 22,3%, чистая прибыль — на 30,6%, доход на акцию на 38%.

Выросла и валовая прибыль относительно четвертого квартала 2014 года с 38% до 39,9%. Международные продажи компании составили 62% от дохода за квартал.

В Apple рост связывают с продажами новых iPhone, расширением доступности «умных часов» Apple Watch, рекордными продажами Mac и доходом от сервисов.

«Фискальный 2015 год был для Apple наиболее успешным за все время (существования), с ростом дохода на 28% до $234 млрд», — подчеркнул глава компании Тим Кук.

По его словам, успех является результатом приверженности к созданию «лучших и самых инновационных продуктов на Земле».

В первом квартале 2016 года в Купертино надеются получить выручку в размере $75,5-77,5 млрд.

Ранее сообщалось, что прибыль Samsung в третьем квартале выросла почти на 80% за год.