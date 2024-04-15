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Число женщин-предпринимателей в секторе ИКТ в Азербайджане выросло на 11%

Число женщин-предпринимателей в секторе ИКТ в Азербайджане выросло на 11% По состоянию на 1 апреля этого года, количество частных предпринимателей в секторе информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составило 14,1 тыс. человек.
ИКТ
15 апреля 2024 г. 20:24
Число женщин-предпринимателей в секторе ИКТ в Азербайджане выросло на 11%

По состоянию на 1 апреля этого года количество частных предпринимателей в секторе информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составило 14,1 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 919 человек, или на 7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период число предпринимателей-мужчин увеличилось на 6% до 11 тыс. 126 человек, а число предпринимателей-женщин - на 11% до 2 тыс. 973 человек.

Напомним, что на начало этого года количество частных предпринимателей в секторе ИКТ в Азербайджане составило 13 919 человек, из которых 2 909 - женщины.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İKT sektorunda qadın sahibkarların sayı 11 % artıb

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