Число женщин-предпринимателей в секторе ИКТ в Азербайджане выросло на 11%

По состоянию на 1 апреля этого года, количество частных предпринимателей в секторе информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составило 14,1 тыс. человек.

По состоянию на 1 апреля этого года количество частных предпринимателей в секторе информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составило 14,1 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 919 человек, или на 7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период число предпринимателей-мужчин увеличилось на 6% до 11 тыс. 126 человек, а число предпринимателей-женщин - на 11% до 2 тыс. 973 человек.

Напомним, что на начало этого года количество частных предпринимателей в секторе ИКТ в Азербайджане составило 13 919 человек, из которых 2 909 - женщины.