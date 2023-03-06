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Число телерадиовещательных станций в Карабахе будет доведено до 15

Число телерадиовещательных станций в Карабахе будет доведено до 15 В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 6 телерадиовещательных станций, их число планируется довести до 15.
ИКТ
6 марта 2023 г. 12:35
Число телерадиовещательных станций в Карабахе будет доведено до 15

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 6 телерадиовещательных станций, их число планируется довести до 15.

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании в международном аэропорту Физули замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе.

"В настоящее время посредством имеющихся станций осуществляется вещание 11 теле- и 7 радиоканалов. Завершено проектирование радиотелевизионной башни высотой 130 метров для города Шуша, проект пройдет экспертизу в ближайшие дни. После завершения этих работ начнется непосредственная реализация проекта", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı teleradio yayımı stansiyalarının sayı 15-ə çatdırılacaq

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