Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд

Число пользователей приложения для обмена сообщениями WhatsApp достигло 2 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в официальном блоге мессенджера на его сайте.

"Мы рады поделиться с вами новостью о том, что на сегодняшний день приложением WhatsApp пользуются 2 млрд человек по всему миру", - указано в нем.

Администрация WhatsApp отметила, что мессенджер уделяет большое внимание защите передаваемой информации и использует для этого сквозное шифрование данных. "Для обеспечения еще большей защиты мы постоянно работаем с ведущими специалистами в сфере безопасности, используем новейшие технологии отрасли для прекращения неправильного использования приложения, а также предоставляем возможности сообщения о проблемах без нарушения конфиденциальности", - указали в WhatsApp.