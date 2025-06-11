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Число кибератак на госструктуры Азербайджана в мае выросло на 61%

Число кибератак на госструктуры Азербайджана в мае выросло на 61% 10:58
ИКТ
11 июня 2025 г. 11:29
Число кибератак на госструктуры Азербайджана в мае выросло на 61%

В Азербайджане за январь–май 2025 года зафиксированы 453 индикатора кибератак (IOC), направленных против государственных учреждений, что на 24 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Из них 190 угроз были выявлены в ходе внутренних расследований, еще 263 - на основе информации, поступившей от самих госструктур. Все они были успешно заблокированы.

Только в мае были выявлены 82 кибератаки - это на 61 % больше по сравнению с маем 2024 года.

В течение отчетного периода на сетевом уровне AzStateNet заблокировано более 814 млн вредоносных ссылок, через центральную антивирусную систему - свыше 4,48 млн угроз, а с помощью системы защиты Sandbox - более 195 тыс. зараженных электронных документов.

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Версия на английском языке Number of cyber attacks on Azerbaijan's state institutions soared by 61% in May
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumların sayı mayda 61 % artıb

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