    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    ИКТ
    • 27 января, 2026
    • 12:26
    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    В отелях Азербайджана качество интернет-соединения напрямую зависит от уровня заполненности объектов, и нагрузка на сеть в часы пик может негативно сказаться на качестве обслуживания пользователей.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев на проходящем в Баку Саммите по связности в сфере гостеприимства Азербайджана.

    По его словам, определенные трудности с интернет-соединением наблюдались особенно во время международных мероприятий, когда отели в Баку были полностью забиты.

    Алиев добавил, что накануне крупных мероприятий в отелях проводился предварительный мониторинг совместно с Министерством цифрового развития и транспорта, оценивались возможности подключения объектов и внутренней интернет-инфраструктуры: "В некоторых случаях выявлялись проблемы с интернет-провайдерами, и проводились обсуждения по их устранению".

    Зампред напомнил, что хотя звездная классификация присваивается отелям на три года, обязательные проверки проводятся ежегодно, и качество интернет-соединения является одним из главных критериев этих проверок.

    Лента новостей