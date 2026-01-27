Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

В отелях Азербайджана качество интернет-соединения напрямую зависит от уровня заполненности объектов, и нагрузка на сеть в часы пик может негативно сказаться на качестве обслуживания пользователей.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев на проходящем в Баку Саммите по связности в сфере гостеприимства Азербайджана.

По его словам, определенные трудности с интернет-соединением наблюдались особенно во время международных мероприятий, когда отели в Баку были полностью забиты.

Алиев добавил, что накануне крупных мероприятий в отелях проводился предварительный мониторинг совместно с Министерством цифрового развития и транспорта, оценивались возможности подключения объектов и внутренней интернет-инфраструктуры: "В некоторых случаях выявлялись проблемы с интернет-провайдерами, и проводились обсуждения по их устранению".

Зампред напомнил, что хотя звездная классификация присваивается отелям на три года, обязательные проверки проводятся ежегодно, и качество интернет-соединения является одним из главных критериев этих проверок.