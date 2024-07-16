Страны ОТГ создадут цифровую платформу агроданных

В Губе, объявленной сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств (ОТГ), при организации Министерства сельского хозяйства проходит заседание, посвященное созданию цифровой платформы агроданных государств-членов и наблюдателей ОТГ.

В Губе, объявленной сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств (ОТГ), при организации Министерства сельского хозяйства проходит заседание, посвященное созданию цифровой платформы агроданных государств-членов и наблюдателей ОТГ.

Как сообщает Report, руководитель аппарата министерства Азад Джафарли отметил, что основной целью проекта является создание единой торговой сети между государствами-членами и наблюдателями организации, анализ данных, оценка экспортно-импортного потенциала сельского хозяйства, а также содействие экспорту и импорту и сбор статистики.

Джафарли подчеркнул, что тюркские государства обладают значительным авторитетом и экономической мощью на мировой арене. В последние годы наблюдается интенсивное развитие экономических связей между тюркскими государствами.

Он добавил, что создание цифровой платформы агроданных направлено на усиление обмена информацией и торговых связей в области сельского хозяйства и продовольствия.