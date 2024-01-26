Британская киберразведка предупредила о лавине хакерских атак из-за ИИ

Эксперты британского Центра правительственной связи (GCHQ) считают, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) почти гарантированно увеличит количество и результативность хакерских атак во всем мире в ближайшие два года.

Эксперты британского Центра правительственной связи (GCHQ) считают, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) почти гарантированно увеличит количество и результативность хакерских атак во всем мире в ближайшие два года.

Как передает Report , об этом говорится в отчете на сайте ведомства.

GCHQ — специальная служба Великобритании, отвечающая за защиту информации и радиэлектронную разведку.

По оценкам GCHQ, программы-вымогатели на основе ИИ станут главной угрозой для кибербезопасности в 2024-2025 годах. Нейросети облегчат вход в криминальный бизнес новым киберпреступникам.

"Применение искусственного интеллекта в кибератаках является эволюционным, а не революционным явлением, а это означает, что оно усиливает существующие угрозы, такие как программы-вымогатели, но не меняет ландшафт рисков в ближайшем будущем", — заявила генеральный директор GCHQ Линди Кэмерон.

Согласно оценке, наиболее активно ИИ будут применять для взломов с использованием методов социальной инженерии, а именно — генерировать с его помощью письма и фальшивые документы для введения людей в заблуждение, чтобы те сами предоставляли хакерам нужную информацию.