Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

К 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей

Правительство Великобритании намерено отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил во вторник в Палате общин британского парламента министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден.

"Сегодня утром премьер-министр Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, участники которого, принимая свое решение, учитывали рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Правительство согласно с оценками центра и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей - это отказаться от использования нового оборудования Huawei операторами связи при развертывании сетей 5G", - сказал он.

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. До следующих парламентских выборов, которые должны состояться в стране в 2024 году, правительство также подготовит и примет закон о защите телекоммуникационных систем, который определит новые стандарты национальной безопасности в этой сфере. Министр признал, что эти решения было непросто принять, так как из-за них внедрение нового стандарта связи в стране обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов (2,5 млрд долларов США) и запоздает на 2-3 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).

В самих Соединенных Штатах в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также финансового директора компании Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei.