    Бретт Кинг: ИИ вскоре превзойдет человеческий разум

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 10:48
    Бретт Кинг: ИИ вскоре превзойдет человеческий разум

    Искусственный интеллект (ИИ) вскоре превзойдет человеческий разум, впервые в истории человечество сталкивается с альтернативным интеллектом, способным конкурировать с человеком.

    Об этом в кулуарах VIII форума "Дни финансов Астаны", отвечая на вопрос Report, заявил футуролог и ведущий подкаста Breaking Banks Бретт Кинг.

    По его словам, ИИ, возможно, представляет собой самую мощную разрушительную силу для человеческой цивилизации и наших экономических систем.

    "Это радикально меняет правила игры и трансформирует наш образ жизни. Единственный другой фактор, способный оказать сопоставимое влияние на общество, это, пожалуй, изменение климата. Однако, ИИ будет менять общество способами, которые мы сегодня даже не в силах представить, и делает это значительно быстрее, чем мы ожидали", - подчеркнул Б.Кинг.

    Футуролог отметил, что говоря о вычислительной мощности и о том, как компьютеры повлияли на общество, мы часто ссылаемся на закон Мура - принцип, сформулированный Гордоном Муром, сооснователем корпорации Intel в 1960-х годах.

    "Согласно ему, производительность компьютеров должна удваиваться каждые два года. Но сегодня ИИ увеличивает свои способности в десять раз за тот же период. Это означает, что искусственный интеллект вскоре превзойдет человеческий разум - и впервые в истории мы сталкиваемся с альтернативным интеллектом, способным конкурировать с человеком. Вопросов, касающихся влияния ИИ на общество, остается множество. Но есть надежда, что он (ИИ) станет величайшим инструментом, который когда-либо был в распоряжении человечества", - добавил эксперт.

