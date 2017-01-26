Более трети азербайджанских пользователей столкнулись в 2016 году с киберугрозами

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Эксперты "Лаборатории Касперского" подвели итоги года и выяснили, что за 2016 год 38% азербайджанских пользователей столкнулись с угрозами в интернете.

Как сообщает Report, с этим показателем Азербайджан вошел в ТОП-10 стран, подвергшихся риску онлайн-угроз. Первые места в этом рейтинге занимают Россия, Казахстан, Италия, Украина и Бразилия.

Что касается локальных угроз, то за год с вредоносным ПО, заражающим устройства не через интернет, а с помощью, например, съемных носителей, таких как флешки или внешние диски, столкнулось 43% пользователей, что является низким показателем. Так, Азербайджан не вошел даже в ТОП-20 стран, пользователи которых столкнулись с локальными угрозами.

В целом в 2016 году пользователи стали чаще сталкиваться с вредоносным ПО, предназначенным для кражи денег. За последние 12 месяцев защитные решения "Лаборатории Касперского" заблокировали попытки запуска таких зловредов почти на 3 млн устройств. В Азербайджане всего 2% пользователей столкнулись за год с банковским вредоносным ПО. Для сравнения, Россия возглавила список стран, в которых пользователи наиболее подвержены риску заражения финансовыми зловредами с показателем 5%.

Эксперты "Лаборатории Касперского" связывают увеличение числа атак банковских зловредов с ростом пользователей мобильного банкинга, которые на протяжении всего года активно подвергались нападкам со стороны киберзлоумышленников. Так, из 10 наиболее популярных сегодня банковских троянцев пять предназначены для кражи финансовых данных с устройств на базе Android.

Всего же к концу 2016 года в коллекции вредоносного ПО, распознаваемого защитными решениями "Лаборатории Касперского", насчитывается один миллиард объектов. Среди них вирусы, троянские программы, бэкдоры, шифровальщики, рекламное ПО и другие образцы, содержащие вредоносный код.

С более подробной статистикой по итогам 2016 года можно ознакомиться в отчете "Лаборатории Касперского": https://go.kaspersky.com/RU_Security_Bulletin_2016...