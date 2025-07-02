Bloomberg: В США обязали Google выплатить $314 млн за незаконный сбор данных

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало американскую корпорацию Google выплатить $314 млн по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей.

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало американскую корпорацию Google выплатить $314 млн по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иск был подан в 2019 году, сторона обвинения утверждала, что Google незаконно использовал мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации, которая затем "применялась в корпоративных интересах", в том числе при размещении таргетированной рекламы.

Google настаивает на том, что сбор информации осуществлялся в соответствии с пользовательским соглашением. Корпорация планирует обжаловать вердикт жюри присяжных.

"Это решение повлечет за собой проблемы для пользователей, поскольку при его принятии были неверно оценены сервисы, необходимые для безопасности, производительности и надежности устройств Android", - заявил представитель Google Хосе Кастанеда.