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Bloomberg: В США обязали Google выплатить $314 млн за незаконный сбор данных

Bloomberg: В США обязали Google выплатить $314 млн за незаконный сбор данных Жюри присяжных в штате Калифорния обязало американскую корпорацию Google выплатить $314 млн по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей.
ИКТ
2 июля 2025 г. 03:47
Bloomberg: В США обязали Google выплатить $314 млн за незаконный сбор данных

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало американскую корпорацию Google выплатить $314 млн по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иск был подан в 2019 году, сторона обвинения утверждала, что Google незаконно использовал мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации, которая затем "применялась в корпоративных интересах", в том числе при размещении таргетированной рекламы.

Google настаивает на том, что сбор информации осуществлялся в соответствии с пользовательским соглашением. Корпорация планирует обжаловать вердикт жюри присяжных.

"Это решение повлечет за собой проблемы для пользователей, поскольку при его принятии были неверно оценены сервисы, необходимые для безопасности, производительности и надежности устройств Android", - заявил представитель Google Хосе Кастанеда.

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Версия на азербайджанском языке İstifadəçi məlumatlarını qanunsuz toplayan "Google" 314 milyon dollar ödəyəcək

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