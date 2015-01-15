BlackBerry опровергла информацию о сделке с Samsung

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Канадский производитель смартфонов BlackBerry опроверг факт проведения переговоров с южнокорейской Samsung о поглощении компании за 7,5 млрд. долларов, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Samsung сделала канадской компании предложение о покупке, однако компании не комментировали эти данные.

На фоне сообщения о приобретении компании акции BlackBerry стремительно выросли в цене. Стоимость акций канадской компании в данный момент на 29% превышает отметку в 12,60 долларов — уровень июня 2013 года, когда стоимость акций была наивысшая с декабря 2003, отмечает издание Газета.Ru.