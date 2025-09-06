Биткоин подешевел почти на 2%

Цена ведущей мировой криптовалюты - биткоина - опустилась ниже 111 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, за последние сутки криптовалюта подешевела на 1,88% и была продана за 110,89 тыс. долларов США. В результате ее капитализация снизилась до 2 трлн 208,6 млрд долларов США.

Цена эфириума, занимающего второе место по рыночной капитализации, за последние 24 часа снизилась на 3,79%, до 4,3 тыс. долларов США.

Общая стоимость криптовалютного рынка за сутки сократилась на 1,51%, до 3,81 трлн долларов США.