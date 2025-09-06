İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İKT
    • 06 sentyabr, 2025
    • 17:47
    Bitkoin 2 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Dünyanın aparıcı kriptovalyutası - bitkoinin qiyməti 111 min ABŞ dollarından aşağı düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, kriptovalyuta son 24 saat ərzində 1,88 % ucuzlaşaraq 110,89 min ABŞ dollarına satılıb. Nəticədə onun kapitallaşması 2 trilyon 208,6 milyard ABŞ dolları həddinə enib.

    Bazar kapitallaşmasına görə 2-ci pillədə qərarlaşan "Ethereum"un qiyməti isə son bir sutkada 3,79 % azalaraq 4,3 min ABŞ dolları olub.

    Kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri son sutkada 1,51 % azalaraq 3,81 trilyon ABŞ dollarına düşüb.

