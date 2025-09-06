Bitkoin 2 %-ə yaxın ucuzlaşıb
İKT
- 06 sentyabr, 2025
- 17:47
Dünyanın aparıcı kriptovalyutası - bitkoinin qiyməti 111 min ABŞ dollarından aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, kriptovalyuta son 24 saat ərzində 1,88 % ucuzlaşaraq 110,89 min ABŞ dollarına satılıb. Nəticədə onun kapitallaşması 2 trilyon 208,6 milyard ABŞ dolları həddinə enib.
Bazar kapitallaşmasına görə 2-ci pillədə qərarlaşan "Ethereum"un qiyməti isə son bir sutkada 3,79 % azalaraq 4,3 min ABŞ dolları olub.
Kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri son sutkada 1,51 % azalaraq 3,81 trilyon ABŞ dollarına düşüb.
