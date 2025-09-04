Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВП

На компании, полностью зависящие от цифровых услуг, сегодня приходится около 14 трлн долларов мирового ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил президент фонда Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) Билл Паучер на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC, проходящему в Баку.

"Я провел небольшое исследование и выяснил: 14 трлн долларов мирового ВВП формируют компании, деятельность которых полностью основана на цифровых услугах. Несколько лет назад я называл этот процесс "цифровым тысячелетием". И я искренне верю, что именно в этом направлении инновации будут продолжать развиваться", - отметил Б. Паучер.