Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВП
ИКТ
- 04 сентября, 2025
- 14:54
На компании, полностью зависящие от цифровых услуг, сегодня приходится около 14 трлн долларов мирового ВВП.
Как сообщает Report, об этом заявил президент фонда Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) Билл Паучер на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC, проходящему в Баку.
"Я провел небольшое исследование и выяснил: 14 трлн долларов мирового ВВП формируют компании, деятельность которых полностью основана на цифровых услугах. Несколько лет назад я называл этот процесс "цифровым тысячелетием". И я искренне верю, что именно в этом направлении инновации будут продолжать развиваться", - отметил Б. Паучер.
Последние новости
15:14
Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августеФинансы
15:13
Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политикеФинансы
15:13
Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через АрмениюЭнергетика
15:11
Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в АзербайджанеИКТ
15:02
Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПКВ регионе
14:55
Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитиеФинансы
14:55
Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасностиДругие страны
14:54
Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВПИКТ
14:51