Билл Гейтс предупредил об угрозе ИИ для человечества

Искусственный интеллект обладает потенциалом для создания угроз, которые могут привести к гибели большого числа людей.

Как передает Report, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC News.

"ИИ, безусловно, обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые могут привести к гибели миллиарда человек", - сказал Гейтс.

По его словам, хотя вероятность такого сценария сложно оценить, сочетание людей с недобрыми намерениями и современных инструментов искусственного интеллекта создает беспрецедентные риски.

Предприниматель также призвал обращать внимание не только на долгосрочные угрозы для человечества, но и на уже существующую возможность использования ИИ для причинения серьезного вреда.