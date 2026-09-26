Билл Гейтс предупредил об угрозе ИИ для человечества
ИКТ
- 26 сентября, 2026
- 05:17
Искусственный интеллект обладает потенциалом для создания угроз, которые могут привести к гибели большого числа людей.
Как передает Report, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC News.
"ИИ, безусловно, обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые могут привести к гибели миллиарда человек", - сказал Гейтс.
По его словам, хотя вероятность такого сценария сложно оценить, сочетание людей с недобрыми намерениями и современных инструментов искусственного интеллекта создает беспрецедентные риски.
Предприниматель также призвал обращать внимание не только на долгосрочные угрозы для человечества, но и на уже существующую возможность использования ИИ для причинения серьезного вреда.
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