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    Билл Гейтс предупредил об угрозе ИИ для человечества

    ИКТ
    • 26 сентября, 2026
    • 05:17
    Билл Гейтс предупредил об угрозе ИИ для человечества

    Искусственный интеллект обладает потенциалом для создания угроз, которые могут привести к гибели большого числа людей.

    Как передает Report, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC News.

    "ИИ, безусловно, обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые могут привести к гибели миллиарда человек", - сказал Гейтс.

    По его словам, хотя вероятность такого сценария сложно оценить, сочетание людей с недобрыми намерениями и современных инструментов искусственного интеллекта создает беспрецедентные риски.

    Предприниматель также призвал обращать внимание не только на долгосрочные угрозы для человечества, но и на уже существующую возможность использования ИИ для причинения серьезного вреда.

    Билл Гейтс Искусственный интеллект (ИИ)
    Bill Qeyts süni intellektin bəşəriyyətə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
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