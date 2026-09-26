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    Пентагон сообщил о 861 раненом военнослужащем США

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 04:59
    Пентагон сообщил о 861 раненом военнослужащем США

    Число американских военнослужащих, получивших ранения с начала боевых действий Израиля и США против Ирана, достигло 861.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют последние данные Пентагона.

    Согласно опубликованной информации, в ходе начавшейся в конце февраля американской операции "Эпическая ярость" против Ирана были ранены 418 военнослужащих США, еще 14 погибли. О завершении операции американские представители заявили 5 мая.

    Кроме того, Пентагон отдельно учитывает потери, понесенные с 7 июля в ходе зарубежных операций. Согласно этим данным, погибли 5 и были ранены 443 военнослужащих США. При этом места проведения этих операций не уточняются.

    В начале августа общее число раненых военнослужащих США составляло 687.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Pentaqon: İrana qarşı əməliyyatlarda ABŞ-nin 861 hərbçisi yaralanıb
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