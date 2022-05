Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о любви к складным устройствам. Любимую марку аппарата предприниматель назвал во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit.

