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Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон

Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о любви к складным устройствам. Любимую марку аппарата предприниматель назвал во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit.
ИКТ
22 мая 2022 г. 09:15
Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о любви к складным устройствам. Любимую марку аппарата предприниматель назвал во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на вопрос посетителя площадки, каким телефоном пользуется Гейтс, предприниматель ответил, что предпочитает экосистему Android. "У меня Samsung Galaxy Z Fold 3", - заметил миллиардер. При этом Билл Гейтс отметил, что благодаря форм-фактору аппарата использует девайс одновременно в качестве смартфона и портативного компьютера. Также основатель Microsoft сообщил, что время от времени пользуется разными телефонами.

Многие пользователи в комментариях посетовали относительно того факта, что Microsoft остановила разработку смартфонов на базе Windows. "Мне не нравится ни iOS, ни Android, но я должен выбрать один из них. Это больно!" - заявил пользователь под ником maxxyang. "У Windows Phone было немало преданных поклонников", - подчеркнул посетитель площадки под ником OttomateEverything.

Журналисты издания Android Authority отметили, что Гейтс пользуется смартфоном Samsung вместо разработанного Microsoft Surface Duo 2. Однако авторы напомнили, что корейская и американская компании давно сотрудничают в сфере мобильных устройств.

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