​"Банк ВТБ (Азербайджан)"проводит открытый тендер

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Банк ВТБ (Азербайджан)"объявило открытый тендер на предмет приобретения лицензий Microsoft.

Как сообщили Report в банке, с условиями тендера можно ознакомиться в головном офисе по адресу г.Баку, пр. Хатаи,38 ("Меценат Плаза"). Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 19 декабря 2014 года не позднее 16:00 в головной офис ОАО "Банк ВТБ (Азербайджан)".

Отметим, что по всем вопросам можно обращаться к секретарю тендерного комитета Р.Р.Султанову (тел.: (012) 492 00 80 (внутренний - 1252), факс: (012) 437 71 21, мoб.: (050) 286 00 87.