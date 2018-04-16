Bakcell выступает за достойную работу для всех и экономический рост

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell является партнером радиопередачи "Глобальные цели", выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в компании.

Очередной выпуск радиопередачи "Глобальные цели" будет посвящен восьмой цели в области устойчивого развития, а именно, устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Данная "Глобальная цель" призвана содействовать предоставлению возможностей людям для нахождения приносящей доход работы, обеспечивающей безопасные рабочие условия и социальную защиту членов их семей. В дополнение к этому, цель также охватывает перспективы для личного развития и социальной интеграции всех людей.

В передаче примут участие глава отдела маркетинга, связей с общественностью и международных отношений проекта ABAD Турана Гасымова, менеджер проекта ПРООН "Устойчивое управление земельными и лесными ресурсами в ландшафте Большого Кавказа" Эльтекин Омаров, а также ковродел Сурая Рзаева.

Радиопередача будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20 16 апреля 2018 года. Повтор передачи можно будет прослушать 18 апреля (в 11:05) и 20 апреля (в 14:05) на ASAN Radio. Основной целью цикла радиопередач "Глобальные цели" является повышение уровня осведомлённости общества о "Целях в области устойчивого развития", а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года мировые лидеры согласовали 17 Целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечение того, чтобы никто не был забыт.

При поддержке компании Bakcell в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 5 радиопередач. Являясь одним из крупнейших инвесторов и работодателей ненефтяного сектора Азербайджана – компания Bakcell способствует экономическому росту страны, инвестируя в своих работников, предоставляя им безопасные рабочие условия и обеспечивая социальную защиту их семей.