Bakcell провела соревнования по случаю Дня Вооруженных сил

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell провела соревнования по стрельбе среди журналистов по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.
В соревнованиях в Бакинском стрелковом центре приняли участие более 40 журналистов, представляющих различные медиаресурсы страны. Перед началом соревнований журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на 2 группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.
Результаты соревнований представлены в таблице ниже:
|Тип соревнований
|Результат
|Имя участника
|Организация
|Стендовая стрельба
|1 место
|Валех Дадашов
|Информационное агентство Report
|Стендовая стрельба
|2 место
|Гусейн Велиев
|Информационное агентство Trend
|Стендовая стрельба
|3 место
|Фамил Фархадоглу
|Независимый журналист
|Пулевая стрельба
|1 место
|Сабухи Гафаров
|www.afn.az
|Пулевая стрельба
|2 место
|Джейхун Расимоглу
|Информационное агентство Səs
|Пулевая стрельба
|3 место
|Турал Тагиев
|Газета Palitra
Благодаря более чем 5300 базовым станциям cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Tural İbadlıАвтор новости
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