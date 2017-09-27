Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell принимает участие в выставке ITU Telecom World 2017, которая проводится в период с 25 по 28 сентября в городе Пусан, Южная Корея.

Об этом сообщили Report в компании.

Всемирный форум ИКТ ITU Telecom World 2017 организуется Международным союзом электросвязи (МСЭ), являющимся специализированным учреждением ООН по вопросам ИКТ. Азербайджан представлен на данном мероприятии делегацией, возглавляемой заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмиром Велизаде. Церемония открытия этого четырехдневного мероприятия состоялась 25 сентября в центре проведения выставок и конвенций Busan Exhibition & Convention Center (Bexco).

Выставка, организуемая в рамках всемирного форума ITU Telecom World 2017, предоставляет странам-участникам и компаниям, занятым в сфере ИКТ, возможность продемонстрировать свои инновационные услуги, приложения и решения. Нужно отметить, что на выставке, в которой принимают участие более 500 компаний из разных стран мира, представлен также и национальный павильон Азербайджана. На своем стенде, установленном в рамках национального павильона, компания Bakcell с радостью демонстрирует участникам выставки свои продукты и услуги.

Основной целью данного мероприятия, в котором принимают участие более 8 000 официальных лиц государств, ученых и бизнесменов, является оказание поддержки внедрению технологических инноваций в работу малых и средних предприятий, а также стимулирование развития цифровой экономики. Ежегодный международный форум предоставляет великолепную возможность для обмена знаниями, проведения интересных дискуссий, а также установления деловых отношений в сфере ИКТ между странами, организациями и физическими лицами. В рамках мероприятия также проводятся сессии и обсуждения на такие темы, как применение искусственного интеллекта в сетях электросвязи, влияние нововведений в сфере "интернета вещей" и искусственного интеллекта на городскую жизнь, а также на улучшение качества общественных услуг.