Бахтияр Асланбейли: Обсуждается сотрудничество по IT-безопасности с 3 вузами в Азербайджане

Британская компания BP, специализирующаяся в нефтегазовой сфере, с учетом реалий дня уделяет серьезное внимание сфере кибербезопасности.

Британская компания BP, специализирующаяся в нефтегазовой сфере, с учетом реалий дня уделяет серьезное внимание сфере кибербезопасности, а также планирует сотрудничать в этой области с местными университетами в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на саммите "Глобальные гибридные войны и кибербезопасность".

По словам Асланбейли, высокая степень защиты от кибератак и внешнего вторжения очень важны при добыче нефти и газа, транспортировке и переработке углеводородов, так как они являются опасными с точки зрения техногенных инцидентов. Уделяется внимание как IT-защите, так и повышению навыков сотрудников компании в определении потенциальных рисков.

BP, как социально ответственная компания, активна в социальной сфере и реализуют ряд проектов, в частности в области образования. "Ведутся обсуждения о сотрудничестве в области кибербезопасности с 3-мя университетами в Азербайджане", - сказал Б. Асланбейли.