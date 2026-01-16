Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Азтелеком": В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

    ИКТ
    • 16 января, 2026
    • 12:39
    Азтелеком: В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

    В Агдамском районе телекоммуникационными услугами обеспечены 974 домохозяйства, в Кяльбаджарском - 121.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы "Азтелеком" Алида Мустафаева в ходе пресс-тура в Агдам.

    По ее словам, в соответствии с I Государственной программой "Великое возвращение" работы по обеспечению освобожденных территорий телекоммуникационными услугами реализуются системно и поэтапно.

    "Телекоммуникационными услугами обеспечены центр города Агдам, села Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы, а также населенные пункты Кяльбаджарского района, где уже есть заселение и ведут деятельность бизнес-структуры. На указанных территориях установлено современное телекоммуникационное оборудование", - отметила Мустафаева.

    В результате, по ее словам, в Агдамском районе телекоммуникационные услуги, включая доступ к интернету, охватили в общей сложности 974 домохозяйства и 23 бизнес-субъекта, а в Кяльбаджарском районе - 121 домохозяйство и 22 бизнес-субъекта.

    Alidə Mustafayeva: "Ağdam və Kəlbəcərdə 1 000-dən çox ev təsərrüfatı internetə çıxış əldə edib"

