"Азтелеком": В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

В Агдамском районе телекоммуникационными услугами обеспечены 974 домохозяйства, в Кяльбаджарском - 121.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы "Азтелеком" Алида Мустафаева в ходе пресс-тура в Агдам.

По ее словам, в соответствии с I Государственной программой "Великое возвращение" работы по обеспечению освобожденных территорий телекоммуникационными услугами реализуются системно и поэтапно.

"Телекоммуникационными услугами обеспечены центр города Агдам, села Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы, а также населенные пункты Кяльбаджарского района, где уже есть заселение и ведут деятельность бизнес-структуры. На указанных территориях установлено современное телекоммуникационное оборудование", - отметила Мустафаева.

В результате, по ее словам, в Агдамском районе телекоммуникационные услуги, включая доступ к интернету, охватили в общей сложности 974 домохозяйства и 23 бизнес-субъекта, а в Кяльбаджарском районе - 121 домохозяйство и 22 бизнес-субъекта.