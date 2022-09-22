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AzInTelecom протестировал "Азербайджанское кредитное бюро" на киберуязвимость

AzInTelecom протестировал "Азербайджанское кредитное бюро" на киберуязвимость По запросу "Азербайджанского кредитного бюро" AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта протестировал на предмет устойчивости против кибератак платформу findoc.az.
ИКТ
22 сентября 2022 г. 11:43
AzInTelecom протестировал Азербайджанское кредитное бюро на киберуязвимость

По запросу "Азербайджанского кредитного бюро" AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта протестировал на предмет устойчивости против кибератак платформу findoc.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, было организовано моделирование безопасности с реальными сценариями кибератак и тестирование уязвимостей и слабых мест.

Специалисты AzInTelecom провели различные тесты безопасности и представили отчет в бюро.

AzInTelecom предлагает услуги по проверке уровня защиты госучреждений и частных компаний от скоординированных кибератак, проверку возможных брешей в системе их защиты. Клиенты получают полный отчет об обнаруженных уязвимостях, потенциальных рисках и дают рекомендации по усилению защиты.

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Версия на азербайджанском языке “AzInTelecom” "Azərbaycan Kredit Bürosu"na kibertəhlükəsizlik xidməti göstərib

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