​"Азерпочт" приступил к рентабельной деятельности

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ ООО "Азерпочт" осуществляет рентабельную деятельность.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов: "ООО "Азерпочт" приступил к возвращению взятого у Всемирного банка кредита за счет собственной рентабельности".

Министр заявил о начале переговоров со Всемирным банком по второму проекту.

"Данный проект основывается на предложения, представленные для улучшения инфраструктуры "Азерпочт" и выдачи микрокредитов", - заявил А.Аббасов.