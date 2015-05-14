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    ​"Азерпочт" приступил к рентабельной деятельности

    Азербайджан и Всемирный банк приступают ко второму проекту, связанному с почтовой сферой

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ ООО "Азерпочт" осуществляет рентабельную деятельность.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов: "ООО "Азерпочт" приступил к возвращению взятого у Всемирного банка кредита за счет собственной рентабельности".

    Министр заявил о начале переговоров со Всемирным банком по второму проекту.

    "Данный проект основывается на предложения, представленные для улучшения инфраструктуры "Азерпочт" и выдачи микрокредитов", - заявил А.Аббасов. 

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