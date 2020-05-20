"Азерпочт" принимает посылки в 40 стран

Действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий ООО "Азерпочт" готово принимать международные почтовые отправления уже в 40 стран.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В почтовых отделениях и центрах "Шебеке" осуществляется прием посылок в Германию, США, Австрию, Бельгию, Великобританию, Болгарию, Чехию, Китай, Данию, Францию, Финляндию, Гонконг, Грузию, Эстонию, Хорватию, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Испанию, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Венгрию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Россию, Сербию, Сингапур, Словению, Таиланд, Турцию, Украину и Японию.

Отметим, что в настоящее время нет ограничений на доставку международных почтовых отправлений из указанных зарубежных стран в Азербайджан.

С 14 апреля "Азерпочт" возобновил прием международных почтовых отправлений в 18 стран, с 29 апреля - еще в 16 стран. Сейчас их число увеличилось до 40.