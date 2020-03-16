​Azerpocht прекращает прием международных почтовых отправлений

Azerpocht с сегодняшнего дня временно прекращает прием международных почтовых отправлений в почтовых отделениях и Центрах обслуживания "Шебеке".

Как передает Report, об этом говорится в информации Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В сообщении также говорится, что доставка международных почтовых отправлений по адресу невозможна, поскольку в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) авиасообщение между рядом стран было ограничено, существующие рейсы были отложены.