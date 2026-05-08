    "Азеркосмос" присоединился к консорциуму DIFI

    08 мая, 2026
    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") присоединилось к международному консорциуму DIFI (Digital Intermediate Frequency Interoperability).

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, это еще больше укрепит деятельность "Азеркосмос" по продвижению инновационной и устойчивой цифровой инфраструктуры.

    Членство "Азеркосмос" в консорциуме позволит организации участвовать в технических рабочих группах, вносить вклад в процесс формирования отраслевых стандартов и расширять международное сотрудничество в глобальной экосистеме спутниковой связи. Это также важно с точки зрения создания новых коммерческих возможностей, доступа к профессиональному обучению, а также применения программного обеспечения и нормативных подходов, соответствующих международным стандартам в этой области.

    Отметим, что консорциум DIFI - это независимая международная группа компаний и организаций, которая работает над стандартизацией цифровых интерфейсов в индустрии спутниковой связи.

    "Azərkosmos" DIFI Konsorsiumuna üzv olub

