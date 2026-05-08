"Азеркосмос" присоединился к консорциуму DIFI

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") присоединилось к международному консорциуму DIFI (Digital Intermediate Frequency Interoperability).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, это еще больше укрепит деятельность "Азеркосмос" по продвижению инновационной и устойчивой цифровой инфраструктуры.

Членство "Азеркосмос" в консорциуме позволит организации участвовать в технических рабочих группах, вносить вклад в процесс формирования отраслевых стандартов и расширять международное сотрудничество в глобальной экосистеме спутниковой связи. Это также важно с точки зрения создания новых коммерческих возможностей, доступа к профессиональному обучению, а также применения программного обеспечения и нормативных подходов, соответствующих международным стандартам в этой области.

Отметим, что консорциум DIFI - это независимая международная группа компаний и организаций, которая работает над стандартизацией цифровых интерфейсов в индустрии спутниковой связи.