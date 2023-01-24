"Азеркосмос" начал сотрудничать с кенийской компанией CommCarrier

Космическое агентство ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта подписало договор о долгосрочном сотрудничестве с кенийской компанией CommCarrier, предоставляющей спутниковые услуги.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта подписало договор о долгосрочном сотрудничестве с кенийской компанией CommCarrier, предоставляющей спутниковые услуги.

Как передает Report со ссылкой на министерство, согласно договору, с сегодняшнего дня в государственных органах Кении началось использование спутникового интернета посредством спутника Azerspace-2.

CommCarrier будет обслуживать партнеров в регионе Центральной и Восточной Африки в KU-диапазоне спутника Azerspace-2.

CommCarrier начал функционировать в 1995 году в качестве телекоммуникационного оператора и считается первой компанией, применившей технологию VSAT в районах страны без наземной сети связи.