"Азеркосмос": Мы стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию

Мы стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию

Азербайджан стремится внести свой вклад в глобальную космическую индустрию.

Как передает Report , об этом заявила директор департамента стратегии и развития бизнеса Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") Натаван Гасанова.

По ее словам, космическая индустрия будет развиваться и в предстоящие годы.

"Сегодня объем международного рынка космических услуг оценивается примерно в 380 млрд долларов США. Согласно прагматичным оценкам, в 2040 году этот показатель достигнет 1 триллиона долларов США. Это показатель того, сколько стран инвестировали в эту индустрию, и таким образом пытаются наладить сотрудничество. Мы также стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию", - добавила Н.Гасанова.