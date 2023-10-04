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"Азеркосмос": Мы стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию

"Азеркосмос": Мы стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию Мы стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию
ИКТ
4 октября 2023 г. 22:55
Азеркосмос: Мы стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию

Азербайджан стремится внести свой вклад в глобальную космическую индустрию.

Как передает Report, об этом заявила директор департамента стратегии и развития бизнеса Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") Натаван Гасанова.

По ее словам, космическая индустрия будет развиваться и в предстоящие годы.

"Сегодня объем международного рынка космических услуг оценивается примерно в 380 млрд долларов США. Согласно прагматичным оценкам, в 2040 году этот показатель достигнет 1 триллиона долларов США. Это показатель того, сколько стран инвестировали в эту индустрию, и таким образом пытаются наладить сотрудничество. Мы также стремимся внести свой вклад в глобальную космическую индустрию", - добавила Н.Гасанова.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": "Biz qlobal kosmik sənayedə öz payımızın olması üçün çalışırıq"

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